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Фейкові борги за газ у платіжках: українцям дали поради, як уникнути неправильних сум

7 квітня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги за газ у платіжках — українцям дали поради, як уникнути неправильних сум
Щоб цього уникнути, потрібно знати один важливий нюанс
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям пояснили, чому у платіжках за газ можуть бути неактуальні обсяги споживання та формується заборгованість. Щоб цього уникнути, потрібно знати один важливий нюанс.

Про це повідомляється на профільній платформі Газправда.

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Як отримати достовірні рахунки

Як зазначають фахівці, щоб отримати рахунок на оплату за газ з достовірними показниками лічильника, потрібно вчасно передавати дані газорозподільній компанії.

"Якщо ви хочете, щоб у платіжках за газ враховували актуальні обсяги споживання й вам не формували фейкових боргів, потрібно вчасно передавати показання лічильника щомісяця з 1 по 5 число", — пояснюють вони.

Зазвичай інформацію про обсяги споживання надсилають оператору газорозподільних мереж (міськ- чи облгазу), однак зараз через процес консолідації низки облгазів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" мешканці низки регіонів мають передавати дані газового лічильника безпосередньо через сервіси "Нафтогазу".

Йдеться про абонентів АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Харківгаз", Кропивницьку філію Газмережі (АТ "Кіровоградгаз").

Також передавати дані через сервіси "Нафтогазу" можуть і клієнти АТ "Херсонгазу".

Як повідомити дані про спожитий газ

Споживачі можуть передати дані приладу обліку до "Нафтогазу", зареєструвавшись та створивши особистий кабінет my.gas.ua або через чатбот Viber чи Telegram.

Окрім того, передати інформацію оператору ГРМ (облгазу) можна такими способами:

  • на сайті чи в чатботі облгазу;
  • особисто прийшовши в офіс;
  • за допомогою скриньки для приймання показань;
  • зателефонувавши у контакт-центр облгазу.

Передача Нафтогазу акцій низки облгазів

Варто зауважити, що раніше Кабінет міністрів затвердив передачу "Нафтогазу України" деяких операторів розподілу газу (облгазів). Це зробили через ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Уряд вирішив підтримати пропозицію Національної агенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), та Нафтогазу щодо передачі в управління державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" низки активів, арештованих у кримінальних справах.

"Чорноморнафтогаз", Міненерго та НКРЕКУ доручили вжити в рамках законодавства заходів для запобігання ризику збою чи переривання функціонування активів, здатних призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в Україні мораторій через війну на законодавчому рівні забороняє підвищувати вартість тепла, гарячої води та вартість розподілу природного газу. Тож, основні тарифи для населення України протягом опалювального сезону не підвищуватимуться.

Також ми писали, що газопостачальна компанія "Нафтогаз" розігрує від 500 до 2000 кубометрів газу. Взяти участь в акції можуть українці, які вчасно оплачують рахунки.

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