Опалювальний сезон — в деяких регіонах України можуть вимкнути опалення

Це заощадить ресурси для наступної зими

У деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.

Із такою пропозицією виступив голова Комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Андрій Герус у Telegram.

Необхідність завершення опалювального сезону

Як пояснив посадовець, потрібно зважати на підвищення температури та поступово завершувати опалювального сезону, де це можливо.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. З огляду на прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та заощадити енергоресурси, у тому числі газ", — написав нардеп.

Депутат зауважив, що завдяки потеплінню знижується споживання електроенергії, зростає профіцит у системі вдень. Паралельно підвищується рівень генерації сонячних електростанцій (СЕС).

Водночас у деяких містах (Київ, Харків, Житомир) спостерігалась нестача електроенергії цього тижня через неправильний розподіл генерації.

"Електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У разі міст — це дахи будинків, які можуть використовуватись для СЕС", — зазначив Герус.

Голова комітету нагадав, що НАК "Нафтогаз України" має амбітні плани готуватися наступного опалювального сезону, розраховуючи виключно на видобуток українського газу.

Варто зауважити, що опалювальний сезон в Україні зазвичай завершується у період з квітня до травня, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8 градусів.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, за інформацією Нацкомісії з тарифів, питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення планують обговорити у березні, щоб після завершення опалювального періоду встановити нові ціни.

Раніше ми писали, що голова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.