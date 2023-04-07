Долги за газ в платежках — украинцам дали советы, как избежать неправильных сумм

Чтобы этого избежать, нужно знать один важный нюанс

Украинцам объяснили, почему в платежках за газ могут быть неактуальные объемы потребления и формируется задолженность. Чтобы этого избежать, нужно знать один немаловажный нюанс.

Об этом сообщается на профильной платформе Газправда.

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Как получить достоверные счета

Как отмечают специалисты, чтобы получить счет на оплату газа с достоверными показателями счетчика, нужно своевременно передавать данные газораспределительной компании.

"Если вы хотите, чтобы в платежках за газ учитывали актуальные объемы потребления и вам не формировали фейковых долгов, нужно своевременно передавать показания счетчика — ежемесячно с 1 по 5 число", — объясняют они.

Обычно информацию об объемах потребления посылают оператору газораспределительных сетей (гор- или облгаза), однако сейчас из-за процесса консолидации ряда облгазов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" жители ряда регионов должны передавать данные газового счетчика непосредственно через сервисы "Нафтогаза".

Речь идет об абонентах АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз", АО "Днепрогаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Харьковгаз", Кропивницкий филиал Газсети (АО "Кировоградгаз").

Также передавать данные через сервисы "Нефтегаза" могут и клиенты АО "Херсонгаза".

Как сообщить данные о потребленном газе

Потребители могут передать данные прибора учета "Нафтогазу", зарегистрировавшись и создав личный кабинет на my.gas.ua или через чатбот Viber или Telegram.

Кроме того, передать информацию оператору ГРМ (облгаза) можно следующими способами:

на сайте или в чате облгаза;

лично придя в офис;

с помощью ящика для приема показаний;

позвонив в контакт-центр облгаза.

Передача Нафтогазу акций ряда облгазов

Следует заметить, что ранее Кабинет министров утвердил передачу "Нафтогазу Украины" некоторых операторов распределения газа (облгазов). Это сделали из-за риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Правительство решило поддержать предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и Нафтогаза о передаче в управление государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" ряда активов, арестованных по уголовным делам.

"Черноморнефтегаз", Минэнерго и НКРЭКУ поручили принять в рамках законодательства меры по предотвращению риска сбоя или прерывания функционирования активов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Украине мораторий из-за войны войны на законодательном уровне запрещает повышать стоимость тепла, горячей воды и стоимость распределения природного газа. Основные тарифы для населения Украины в течение отопительного сезона не будут повышаться.

Также мы писали, что газоснабжающая компания "Нафтогаз" разыгрывает от 500 до 2000 кубометров газа. Принять участие в акции могут украинцы, которые своевременно оплачивают счета.