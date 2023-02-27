Курс долара — чого українцям чекати від курсу долара навесні

Ціна долара кардинально ані підвищуватиметься, ані падатиме

На українському готівковому ринку на початку березня збережеться "курсова рівновага". Ціна долара кардинально ані підвищуватиметься, ані падатиме.

Такий прогноз ЗМІ озвучив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

Ситуація на валютному ринку

За його оцінками, готівковий курс американської валюти надалі буде утримуватися на рівні 39,50 – 40,50 грн/дол.

Фінансист нагадав, що з початку року валютний ринок був у здоровому сенсі жвавий, про що свідчать помірні курсові коливання в обмінних пунктах. За всіма ознаками, упродовж цього тижня (з 27 лютого по 5 березня) спостерігатиметься рівновага.

"Зараз немає вагомих підстав ані для різкого зміцнення гривні, ані для її падіння", — зазначив він.

Банкір наголосив, що при цьому незначне, до 0,5%, зміцнення гривні до долара у лютому сталося завдяки таким факторам:

помірному темпу інфляції;

збалансованому бюджету.

Останнє стало можливо завдяки міжнародній фінансовій допомозі Україні. За півтора місяця поточного року у бюджет надійшло:

3 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС);

1 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів.

"Однак у такої тенденції також має економічно обумовлені границі: верхня планка курсу утримається на рівні 40,5 грн/долар, а нижня на рівні 39,5 грн/долар. Це сьогодні коридор "міцної" гривні", — зауважив він.

Тому підстави для стрибків курсу зараз відсутні.

"З 27 лютого до 5 березня, незважаючи на можливі незначні курсові коливання на готівковому ринку в межах 0,5 грн/долар, курс залишатиметься на рівні 39,5-40,5 грн", — додав фінансист.

Скільки коштує валюта 27 лютого

Курс долара у банківських установах лише на кілька копійок здорожчав. Середня ціна валюти на готівковому ринку станом на 27 лютого за даними сайту Kurs така:

долар у купівлі — 39,23 (+2), у продажу — 39,87 грн (+1);

євро у купівлі — 41,08 (-3), у продажу — 41,96 (-6) грн.

За даними сайту Мінфін, курс у купівлі ще нижче:

Нагадаємо, в Україні на готівковому ринку курс долара, який другий місяць поспіль знижується, у березні може піти вгору. Зараз зростання курсу стримує дефіцит гривні у населення.

Також фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.