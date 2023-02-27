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Фінансисти розповіли, чого українцям чекати від курсу долара навесні

27 лютого 2023 07:44
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс долара — чого українцям чекати від курсу долара навесні
Ціна долара кардинально ані підвищуватиметься, ані падатиме
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку на початку березня збережеться "курсова рівновага". Ціна долара кардинально ані підвищуватиметься, ані падатиме.

Такий прогноз ЗМІ озвучив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

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Ситуація на валютному ринку

За його оцінками, готівковий курс американської валюти надалі буде утримуватися на рівні 39,50 – 40,50 грн/дол.

Фінансист нагадав, що з початку року валютний ринок був у здоровому сенсі жвавий, про що свідчать помірні курсові коливання в обмінних пунктах. За всіма ознаками, упродовж цього тижня (з 27 лютого по 5 березня) спостерігатиметься рівновага.

"Зараз немає вагомих підстав ані для різкого зміцнення гривні, ані для її падіння", — зазначив він.

Банкір наголосив, що при цьому незначне, до 0,5%, зміцнення гривні до долара у лютому сталося завдяки таким факторам:

  • помірному темпу інфляції;
  • збалансованому бюджету.

Останнє стало можливо завдяки міжнародній фінансовій допомозі Україні. За півтора місяця поточного року у бюджет надійшло:

  • 3 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС);
  • 1 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів.

"Однак у такої тенденції також має економічно обумовлені границі: верхня планка курсу утримається на рівні 40,5 грн/долар, а нижня  на рівні 39,5 грн/долар. Це сьогодні коридор "міцної" гривні", — зауважив він.

Тому підстави для стрибків курсу зараз відсутні.

"З 27 лютого до 5 березня, незважаючи на можливі незначні курсові коливання на готівковому ринку в межах 0,5 грн/долар, курс залишатиметься на рівні 39,5-40,5 грн", — додав фінансист.

Скільки коштує валюта 27 лютого

Курс долара у банківських установах лише на кілька копійок здорожчав. Середня ціна валюти на готівковому ринку станом на 27 лютого за даними сайту Kurs така:

  • долар у купівлі — 39,23 (+2), у продажу — 39,87 грн (+1);
  • євро у купівлі — 41,08 (-3), у продажу — 41,96 (-6) грн.

За даними сайту Мінфін, курс у купівлі ще нижче:

Нагадаємо, в Україні на готівковому ринку курс долара, який другий місяць поспіль знижується, у березні може піти вгору. Зараз зростання курсу стримує дефіцит гривні у населення.

Також фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

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