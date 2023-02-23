Ціна долара знижується — коли курс піде вгору

Зараз зростання курсу стримує дефіцит гривні у населення

В Україні на готівковому ринку курс долара, який другий місяць поспіль знижується, у березні може піти вгору. Зараз зростання курсу стримує дефіцит гривні у населення.

Так вважає дилер департаменту глобальних ринків OTP Bank Антон Курінний.

Як зміниться курс

За словами фінансиста, якщо курс опуститься ще на 10 – 20 копійок, то цілком імовірно, що згодом може почати дорожчати. Експерт називає межу, після якої долар почне знову зміцнюватися — 39,5 грн за долар.

Він констатує, що зараз не спостерігається сильного попиту на валюту. При цьому курс американської валюти прямує до цифри, яку назвав Курінний.

Можливостей для повернення до плаваючого курсу, доки Національний банк систематично підтримує гривню та змушений продавати валюту, аналітик не бачить.

Скільки коштує валюта 23 лютого

Так, курс знижується як на чорному ринку, так і в банківських установах. Ціна валюти на готівковому ринку станом на 23 лютого сягнула таких значень за даними сайту Kurs.

долар у купівлі — 39,21 (-9), у продажу — 39,89 грн (-8);

євро у купівлі — 41,30 (-15), у продажу — 42,16 (-15) грн.

За даними сайту Мінфін, курс ще нижче.

Більше про курс

Раніше директорка департаменту казначейських операцій фінустанови "Юнекс Банк" Ганна Золотько прогнозувала, що в Україні під кінець зими на готівковому ринку банки спробують "розхитати" валютний курс. Відтак, у лютому можливі його різкі "стрибки".

Також фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

Нагадаємо, експерти дали поради, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.