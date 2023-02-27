Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Финансисты рассказали, чего ждать украинцам от курса доллара весной arrow

Финансисты рассказали, чего ждать украинцам от курса доллара весной

27 февраля 2023 07:44
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара — чего ждать украинцам от курса доллара весной
Цена доллара кардинально ни будет повышаться, ни падать
lis.jpg - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке в начале марта сохранится "курсовое равновесие". Цена доллара кардинально ни будет повышаться, ни падать.

Такой прогноз СМИ озвучил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Читайте также:

Ситуация на валютном рынке

По оценкам банкира, наличный курс американской валюты в дальнейшем будет удерживаться на уровне 39,50 – 40,50 грн/долл.

Финансист напомнил, что с начала года валютный рынок был в здравом смысле оживлен, о чем свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. По всем признакам, в течение этой недели (с 27 февраля по 5 марта) будет наблюдаться равновесие.

"Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривны, ни для ее падения", — отметил он.

Банкир подчеркнул, что при этом незначительное, до 0,5%, укрепление гривны к доллару в феврале произошло благодаря таким факторам:

  • умеренному темпу инфляции;
  • сбалансированному бюджету.

Последнее стало возможным благодаря международной финансовой помощи Украине. За полтора месяца текущего года в бюджет поступило:

  • 3 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС);
  • 1 млрд. долларов грантовой помощи от Соединенных Штатов.

"Однако у такой тенденции также есть экономически оговоренные границы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривны", отметил он.

Поэтому основания для скачков курса сейчас отсутствуют.

"С 27 февраля по 5 марта, несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн", — добавил финансист.

Сколько стоит валюта 27 февраля

Курс доллара в банковских учреждениях всего на несколько копеек подорожал. Средняя цена валюты на наличном рынке по состоянию на 27 февраля по данным сайта Kurs такая:

  • доллар в покупке — 39,23 (+2), в продаже — 39,87 грн (+1);
  • евро в покупке — 41,08 (-3), в продаже — 41,96 (-6) грн.

По данным сайта Минфин, курс в покупке еще ниже:

Напомним, в Украине на наличном рынке курс доллара, второй месяц подряд снижающийся, в марте может пойти вверх. Сейчас рост курса сдерживает дефицит гривны у населения.

Также финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:35 Ночная атака дронов: Воздушные силы сбили 11 из 14 "Шахидов"

08:32 Нидерландец обустроил в заброшенном монастыре современное убежище для украинцев, а затем уехал в Бахмут

08:28 Напряженность в Молдавии отражает рф перед войной

08:23 Еще полтысячи российских военных были уничтожены ВСУ: Генштаб назвал новые потери рф

08:19 Украинские фехтовальщики завоевали шесть медалей на ЮЧЕ-2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Путинская нечисть атаковала Запорожье: есть "прилеты"

Новина з відео

08:13 В Бразилии российский дипломат напал на соотечественницу, протестовавшую против войны

08:11 Из-за неприцельные обстрелы: российские войска убили десятки своих гражданских в Белгороде

08:09 Укрэнерго недополучает достаточно средств из-за низких тарифов: оценка эксперта

08:03 Франция готовится к введению ограничений на использование воды из-за засухи

Новина з відео

08:13 В Бразилии российский дипломат напал на соотечественницу, протестовавшую против войны

Эксклюзив

19:45 Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

Новина з відео

18:26 ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля

Новина з відео

18:19 США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Актуальное по теме

None 27 Февраль 08:32

Нидерландец обустроил в заброшенном монастыре современное убежище для украинцев, а затем уехал в Бахмут

None 27 Февраль 08:27

Напряженность в Молдавии отражает рф перед войной

None 27 Февраль 07:46

Украинские фехтовальщики завоевали шесть медалей на ЮЧЕ-2023

None 27 Февраль 08:32

Путинская нечисть атаковала Запорожье: есть "прилеты"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB