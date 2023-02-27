Курс доллара — чего ждать украинцам от курса доллара весной

Финансисты рассказали, чего ждать украинцам от курса доллара весной
На украинском наличном рынке в начале марта сохранится "курсовое равновесие". Цена доллара кардинально ни будет повышаться, ни падать.
Такой прогноз СМИ озвучил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.
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Ситуация на валютном рынке
По оценкам банкира, наличный курс американской валюты в дальнейшем будет удерживаться на уровне 39,50 – 40,50 грн/долл.
Финансист напомнил, что с начала года валютный рынок был в здравом смысле оживлен, о чем свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. По всем признакам, в течение этой недели (с 27 февраля по 5 марта) будет наблюдаться равновесие.
"Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривны, ни для ее падения", — отметил он.
Банкир подчеркнул, что при этом незначительное, до 0,5%, укрепление гривны к доллару в феврале произошло благодаря таким факторам:
- умеренному темпу инфляции;
- сбалансированному бюджету.
Последнее стало возможным благодаря международной финансовой помощи Украине. За полтора месяца текущего года в бюджет поступило:
- 3 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС);
- 1 млрд. долларов грантовой помощи от Соединенных Штатов.
"Однако у такой тенденции также есть экономически оговоренные границы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривны", — отметил он.
Поэтому основания для скачков курса сейчас отсутствуют.
"С 27 февраля по 5 марта, несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн", — добавил финансист.
Сколько стоит валюта 27 февраля
Курс доллара в банковских учреждениях всего на несколько копеек подорожал. Средняя цена валюты на наличном рынке по состоянию на 27 февраля по данным сайта Kurs такая:
- доллар в покупке — 39,23 (+2), в продаже — 39,87 грн (+1);
- евро в покупке — 41,08 (-3), в продаже — 41,96 (-6) грн.
По данным сайта Минфин, курс в покупке еще ниже:
Напомним, в Украине на наличном рынке курс доллара, второй месяц подряд снижающийся, в марте может пойти вверх. Сейчас рост курса сдерживает дефицит гривны у населения.
Также финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.