Курс доллара — чего ждать украинцам от курса доллара весной

Цена доллара кардинально ни будет повышаться, ни падать

На украинском наличном рынке в начале марта сохранится "курсовое равновесие". Цена доллара кардинально ни будет повышаться, ни падать.

Такой прогноз СМИ озвучил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Ситуация на валютном рынке

По оценкам банкира, наличный курс американской валюты в дальнейшем будет удерживаться на уровне 39,50 – 40,50 грн/долл.

Финансист напомнил, что с начала года валютный рынок был в здравом смысле оживлен, о чем свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. По всем признакам, в течение этой недели (с 27 февраля по 5 марта) будет наблюдаться равновесие.

"Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривны, ни для ее падения", — отметил он.

Банкир подчеркнул, что при этом незначительное, до 0,5%, укрепление гривны к доллару в феврале произошло благодаря таким факторам:

умеренному темпу инфляции;

сбалансированному бюджету.

Последнее стало возможным благодаря международной финансовой помощи Украине. За полтора месяца текущего года в бюджет поступило:

3 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС);

1 млрд. долларов грантовой помощи от Соединенных Штатов.

"Однако у такой тенденции также есть экономически оговоренные границы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривны", — отметил он.

Поэтому основания для скачков курса сейчас отсутствуют.

"С 27 февраля по 5 марта, несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн", — добавил финансист.

Сколько стоит валюта 27 февраля

Курс доллара в банковских учреждениях всего на несколько копеек подорожал. Средняя цена валюты на наличном рынке по состоянию на 27 февраля по данным сайта Kurs такая:

доллар в покупке — 39,23 (+2), в продаже — 39,87 грн (+1);

евро в покупке — 41,08 (-3), в продаже — 41,96 (-6) грн.

По данным сайта Минфин, курс в покупке еще ниже:

Напомним, в Украине на наличном рынке курс доллара, второй месяц подряд снижающийся, в марте может пойти вверх. Сейчас рост курса сдерживает дефицит гривны у населения.

Также финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.