Українські біженці у Фінляндії можуть отримати виплати за повернення додому — хто саме та скільки

Українські біженці у Фінляндії. Фото: Jaani Lampinen / Yle

Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям з України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, і очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення складатиме 5 300 євро.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

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Міністерство внутрішніх справ країни уточнює, що програма стосується тих осіб, які не отримали притулок у Фінляндії або передумали подавати на нього.

"Розмір субсидії на добровільне повернення складатиме 5,3 тисяч євро, якщо заяву подали протягом 30 днів після отримання першого відмовного рішення щодо притулку або відкликання заяви. У випадку подачі заяви пізніше, розмір гранту зменшиться до 2 тисяч євро", — йдеться в офіційному повідомленні.

Планується, що ця ініціатива стимулюватиме швидкий виїзд з країни та відмову від оскарження рішень щодо надання притулку. Згідно з програмою, гранти на добровільне повернення можуть бути надані у формі фінансової допомоги для оплати витрат на подорож та процес реінтеграції, або у формі конкретної допомоги, повідомляє МВС.

Важливо відзначити, що державні виплати для повернення не будуть доступні для тих, хто переїжджає в інші країни Євросоюзу або Шенгенської угоди, а також для громадян країн, які не вимагають віз для в'їзду в Фінляндію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українці продовжують виїжджати за кордон через російську агресію. Одна з країн, яка прийняла біженців — Данія. Утім, там хочуть, щоб наші громадяни повернулися додому лише тоді, коли у країні "настане мир".

Також ми писали, що левова частка українців, яким довелося покидати свої домівки й тікати від російської агресії, виїхали до Польщі. Однак відсоток біженців, які вирішили не повертатись додому й лишитись жити в цій країні, значно скоротився.