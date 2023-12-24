Украинские беженцы в Финляндии могут получить выплаты за возвращение домой — кто именно и сколько

Украинские беженцы в Финляндии Фото: Jaani Lampinen/Yle

Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, которые добровольно решат вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат будет составлять 5300 евро.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Финляндии.

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Министерство внутренних дел Финляндии уточняет, что программа касается тех лиц, которые не получили убежище в Финляндии или передумали подавать на него.

"Размер субсидии на добровольный возврат будет составлять 5,3 тысячи евро, если заявление подали в течение 30 дней после получения первого отрицательного решения относительно убежища или отзыва заявления. В случае подачи заявления позже, размер гранта уменьшится до 2 тысяч евро", — говорится в официальном сообщении.

Планируется, что эта инициатива будет стимулировать скорый выезд из страны и отказ от обжалования решений по предоставлению убежища. Согласно программе, гранты на добровольный возврат могут быть предоставлены в форме финансовой помощи для оплаты расходов на путешествие и процесс реинтеграции или в форме конкретной помощи, сообщает МВД.

Важно отметить, что государственные выплаты для возврата не будут доступны тем, кто переезжает в другие страны Евросоюза или Шенгенского соглашения, а также гражданам стран, не требующих виз для въезда в Финляндию.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцы продолжают выезжать за границу из-за российской агрессии. Одна из стран, принявшая беженцев — Дания. Впрочем, там хотят, чтобы наши граждане вернулись домой только тогда, когда в стране "настанет мир".

Также мы писали, что львиная доля украинцев, которым пришлось покидать свои дома и убегать от российской агрессии, уехали в Польшу. Однако процент беженцев, решивших не возвращаться домой и остаться в этой стране, значительно сократился.