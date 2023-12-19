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Єврокомісія виділить понад 65 млн євро на підтримку українських біженців

19 грудня 2023 12:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Понад 65 мільйонів євро для українських біженців виділяє Єврокомісія
Біженці з України у Перемишлі. Фото: AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Європейська комісія ухвалила рішення виділити понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті осіб, які шукають притулок внаслідок російської агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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За допомогою додаткових коштів, які отримали через конкурс на фінансування проєктів, що спрямовані на зменшення міграційного тиску та підтримку українців, що прибувають, Болгарія, Чехія, Польща та Румунія зможуть забезпечити необхідну підтримку, послуги та допомогу.

Ці кошти можуть бути використані для надання житла, мовної та професійної підготовки, а також для забезпечення доступу до соціальних та медичних послуг прибулим українцям.

"Фінансування буде виконуватися в рамках системи моніторингу та контролю, передбаченої фінансовою системою ЄС", — сказано у повідомленні.

У Єврокомісії підкреслили, що країни ЄС ухвалили понад 4,1 мільйона українців, які отримали тимчасовий захист. Цей механізм був вперше введений незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну і зараз продовжено до березня 2025 року.

Нагадаємо, уряд Ірландії вирішив скоротити соціальні виплати для українських біженців, які обирають державне житло, з 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Рішення було оголошено міністром з питань інтеграції Родеріком О'Горманом.

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