Гроші та гральні фішки. Фото: Unplash

Державна служба фінансового моніторингу заблокувала рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP на 30 днів. Йдеться про 2,860 млрд грн.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на журналіста Євгена Плінського.

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За його словами, на арештованих рахунках знаходиться 2,860 млрд грн, з яких 570 млн грн належить VBet, а 2,290 млрд грн — казино Pin-UP. Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".

"Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або в зв’язках з країною-агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то скоріш за все, мова йде про обидві складові", — зазначає Плінський.

Він додає, що наступним процесуальним кроком повинен стати арешт активів, адже блокування фінансового моніторингу — це запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає.



"Це "золота година" для слідчих швидко бігти в суд та арештовувати кошти.

Чи буде цей арешт? Це дуже гарне питання, адже враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все що завгодно, тому сценарій "порішали" поки не виключений", — зазначив журналіст.

Плінський наголошує, що казино Pin-UP контролюється росіянами, а бенефіціара компанії Дмітрія Пуніна нещодавно затримали на Кіпрі за позовом Британії по відмиванню коштів.

"І так, зараз йде активна підготовка засідання РНБО по гральному ринку на яке "акули" російського бізнесу, не рахуючи бюджети, та використовуючи певних правоохоронців, намагаються проштовхнути купу дрібних тем та вивести себе з під удару", — повідомив журналіст.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 4 квітня, схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Ми також писали, що очільник Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино мають ліцензію. За його словами, їх налічується 17.