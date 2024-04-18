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Финмониторинг заблокировал счета онлайн-казино — каких именно

18 апреля 2024 13:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала счета онлайн-казино VBet и Pin-UP
Деньги и игральные фишки. Фото: Unplash
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала счета онлайн-казино VBet и Pin-UP на 30 дней. Речь идет о 2,860 млрд грн.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на журналиста Евгения Плинского.

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По его словам, на арестованных счетах находится 2,860 млрд грн, из которых 570 млн грн принадлежит VBet, а 2,290 млрд грн — казино Pin-UP. Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма".

"То есть эти операторы рынка, мягко говоря, подозреваются правоохранителями либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной-агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию, то, скорее всего, речь идет об обеих составляющих", — отмечает Плинский.

Он добавляет, что следующим процессуальным шагом должен стать арест активов, ведь блокирование финансового мониторинга — это предохранитель для исключения средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.

"Это "золотой час" для следователей быстро бежать в суд и арестовывать средства. Будет ли этот арест? Это очень хороший вопрос, ведь учитывая наши реалии, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка может быть все что угодно, поэтому сценарий "решали" пока не исключен", — отметил журналист.

Плинский отмечает, что казино Pin-UP контролируется россиянами, а бенефициар компании Дмитрий Пунин недавно задержан на Кипре по иску Британии по отмыванию средств.

"И да, сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку, на которое "акулы" российского бизнеса, не считая бюджеты, и используя определенных правоохранителей, пытаются протолкнуть кучу мелких тем и вывести себя из-под удара", — сообщил журналист.

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 4 апреля, одобрил законопроект №9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей". В частности, он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Мы также писали, что глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам Даниил Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино имеют лицензию. По его словам, их насчитывается 17 штук.

деньги
казино
игорный бизнес
арест
банковские счета

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