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Комітет з питань фінансів схвалив законопроєкт щодо посилення контролю за гральним бізнесом

4 квітня 2024 15:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні схвалили проєкт закону щодо посилення контролю за гральним бізнесом
Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Фокус
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 4 квітня, схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк.

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"Комітет схвалив 9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу — одноголосно весь комітет", — написав нардеп. 

Він також підкреслив, що крім ліквідації комісії та передачу функцій на Мінцифри в законі №9256-д є ще важливі речі:

  • обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Железняк наголосив, що все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. 

"Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи", — написав заступник голови Фінкомітету.

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Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк розповів про новий законопоєкт, який посилить контроль за азартними іграми. Він повідомив, що проєкт включає багато норм про посилення вимог по рекламі, а також норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.

Ми також писали, скільки на рекламі казино заробляють популярні Телеграм-канали України. Охоплення однієї публікації у  популярних каналах, наприклад у "Трухи", доходить до мільйона читачів. Тому для великого бізнесу, зокрема для грального, Телеграм — ідеальний майданчик для реклами.

Ярослав Железняк
гроші
азартні ігри
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законопроєкт
гральний бізнес

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