В Україні схвалили проєкт закону щодо посилення контролю за гральним бізнесом

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Фокус

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 4 квітня, схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк.

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"Комітет схвалив 9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу — одноголосно весь комітет", — написав нардеп.

Він також підкреслив, що крім ліквідації комісії та передачу функцій на Мінцифри в законі №9256-д є ще важливі речі:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Железняк наголосив, що все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню.

"Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи", — написав заступник голови Фінкомітету.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк розповів про новий законопоєкт, який посилить контроль за азартними іграми. Він повідомив, що проєкт включає багато норм про посилення вимог по рекламі, а також норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.

Ми також писали, скільки на рекламі казино заробляють популярні Телеграм-канали України. Охоплення однієї публікації у популярних каналах, наприклад у "Трухи", доходить до мільйона читачів. Тому для великого бізнесу, зокрема для грального, Телеграм — ідеальний майданчик для реклами.