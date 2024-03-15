Fitch переглянув прогноз зростання світового ВВП у 2024 році до 2,4%

Офіс компанії Fitch ratings Фото: baha.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Агентство Fitch Ratings збільшило прогноз зростання світового ВВП на 0,3%. На думку аналітиків, у 2024 році світова економіка зросте на 2,4%.

Про це йдеться у березневому звіті Fitch про глобальні макроекономічні прогнози.

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Поліпшення прогнозу відображає значну корекцію очікувань у бік зростання для економіки США, досягнувши 2,1% порівняно з попереднім рівнем 1,2% у грудневому звіті Fitch.

А от очікування для китайської економіки на поточний рік трохи знижено, до 4,5% з 4,6%. Аналітики також переглянули прогноз для єврозони. Зростання цього сектору збільшилося з 0,6% до 0,7%.

Прогнози з економічних перспектив ринків, що розвиваються, за винятком Китаю, були покращені на 0,1%, до 3,2%.

Fitch також підвищив прогноз зростання ВВП Туреччини на поточний рік до 2,8% з попереднього рівня у 2,5%. Очікується, що у 2025 році турецька економіка досягне позначки у 3,1%.

При цьому прогноз для глобальної економіки на 2025 рік залишається на рівні 2,5%, оскільки очікується відновлення ВВП єврозони разом з уповільненням зростання економіки США.

Нагадаємо, ми писали, що у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Також ми розповідали, що ціна травневих контрактів на постачання еталонної нафти Brent перевищила позначку 85 доларів за барель. Це є найвищим рівнем вартості "чорного золота" з 7 листопада 2023 року.