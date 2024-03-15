Fitch пересмотрел прогноз роста мирового ВВП в 2024 году до 2,4%

Офис компании Fitch ratings Фото: baha.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Агентство Fitch Ratings увеличило прогноз роста мирового ВВП на 0,3%. По мнению аналитиков, в 2024 году мировая экономика вырастет на 2,4%.

Об этом говорится в мартовском отчете Fitch о глобальных макроэкономических прогнозах.

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Улучшение прогноза отражает значительную коррекцию ожиданий в сторону роста экономики США, достигнув 2,1% по сравнению с предыдущим уровнем 1,2% в декабрьском отчете Fitch.

А вот ожидания для китайской экономики на текущий год несколько снижены до 4,5% с 4,6%. Аналитики также просмотрели прогноз для еврозоны. Рост этого сектора увеличился с 0,6% до 0,7%.

Прогнозы по экономическим перспективам развивающихся рынков, за исключением Китая, были улучшены на 0,1%, до 3,2%.

Fitch также повысил прогноз роста ВВП Турции на этот год до 2,8% с предыдущего уровня в 2,5%. Ожидается, что в 2025 году турецкая экономика достигнет отметки в 3,1%.

При этом прогноз для глобальной экономики на 2025 год остается на уровне 2,5%, поскольку ожидается восстановление ВВП еврозоны вместе с замедлением роста экономики США.

Напомним, мы писали, что в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Также мы рассказывали, что цена майских контрактов на поставку эталонной нефти Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Это самый высокий уровень стоимости "черного золота" с 7 ноября 2023 года.