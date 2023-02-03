Приватизація в Україні — ФДМУ продасть Білгород-Дністровський порт

Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт

Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт.

Про це розповів заступник голови Фонду держмайна Дмитро Кліменков у Facebook.

Підготовка морпорту до продажу

Посадовець зазначив, що під час робочої поїздки в Одеську область перевірив стан справ Білгород-Дністровського морського торговельного порту, стосовно якого ФДМУ невдовзі оголосить про початок процесу приватизації.

Зараз відбувається інвентаризація підприємства, реєстрація майна, підготовка об’єктів нерухомості та технічна документація, необхідна для оголошення аукціону.

"Наше завдання — організувати та провести аукціон максимально ефективно і прозоро", — додав представник ФДМУ.

Відомо, що з квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на річці Дунай: приймає вантажі на авто і відправляє далі у вагонах.

Морпорти продають вперше в історії України

Білгород-Дністровський порт стане другим морським портом в Україні, який пустять з молотка. Декілька днів тому ФДМУ продав на аукціоні Усть-Дунайськоий порт, залучивши 201 мільйон інвестицій — втричі більше від стартової ціни. Як зазначали в ФДМУ, це був перший продаж морського порту за часи незалежності України.

Нагадаємо, у 2022 році мала приватизація на тлі війни продовжувала поповнювати державний бюджет. Після рестарту у серпні було здійснено двісті приватизаційних онлайн-аукціонів.

Варто додати, що у роботі самого Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень. Такими виявились підсумки проведеного аудиту Рахункової палати України.