Приватизация в Украине — ФГИУ продаст Белгород-Днестровский порт

Фонд госимущества пустит с молотка очередной морпорт
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.
Об этом рассказал заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий Клименко в Facebook.
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Подготовка морпорта к продаже
Чиновник отметил, что во время рабочей поездки в Одесскую область проверил состояние дел Белгород-Днестровского морского торгового порта, в отношении которого ФГИУ вскоре объявит о начале процесса приватизации.
Сейчас идет инвентаризация предприятия, регистрация имущества, подготовка объектов недвижимости и техническая документация, необходимая для объявления аукциона.
"Наша задача — организовать и провести аукцион максимально эффективно и прозрачно", — добавил представитель ФГИУ.
Известно, что с апреля 2022 года Белгород-Днестровский порт используют как логистический центр для портов на реке Дунай: принимает грузы на авто и отправляет дальше в вагонах.
Морпорты продают впервые в истории Украины
Белгород-Днестровский порт станет вторым морским портом в Украине, который будет пущен с молотка. Несколько дней назад ФГИУ продал на аукционе Усть-Дунайский порт и привлек 201 миллион инвестиций — втрое больше стартовой цены. Как отмечали в ФГИУ, это была первая продажа морского порта за время независимости Украины.
Напомним, в 2022 году малая приватизация на фоне войны продолжала пополнять государственный бюджет. После рестарта в августе было проведено двести приватизационных онлайн-аукционов.
Следует добавить, что в работе самого Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы результаты проведенного аудита Счетной палаты Украины.