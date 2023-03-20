G7 відклала перегляд обмеження цін на російську нафту

G7 мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі

Країни "Великої сімки" навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту цього тижня, попри те, що нафта продається значно нижче поточного порогу в 60 доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо

Як зазначає видання, країни-члени ЄС були проінформовані виконавчою владою блоку про те, що G7, відповідальна за встановлення та зміну ліміту цін, мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі. Переговори між Єврокомісією та G7, ймовірно, продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Раніше G7 раніше погодилася переглянути рівень цін у середині березня, і законодавство ЄС передбачає, що метою має бути утримання порогового значення на 5% нижче середніх ринкових ставок.

Звіт Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня показав, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за ціною, нижчою за максимальну. Середньозважена експортна ціна російської нафти склала 52,48 дол. за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

За даними МЕА, нафта Urals, ключова експортна суміш росії, продавалася за 45,27 дол. на ринку Чорного моря, тоді як такі суміші, як ESPO, Sakhalin і Sokol, призначені для відправлення в Азію, торгувалися значно вище верхньої межі.

Польща та країни Балтії наполягали на зниженні верхньої межі ціни щонайменше до 49 дол., щоб створити додатковий тиск на фінанси росії.

Послам ЄС у неділю повідомили, що дискусії G7 не показали жодних змін, повідомили два джерела, знайомі з ходом переговорів.

Комісія повідомила дипломатам, що обговорення триватимуть, зокрема після саміту лідерів ЄС, і виконавчий орган блоку продовжить співпрацювати з G7 на основі даних, наданих МЕА.

Нагадаємо, раніше Європейська рада вирішила встановити обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

А помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Бен Харріс заявив 14 березня, що країни Євросоюзу та Сполучені Штати планують переглянути ліміт цін на російську сиру нафту. Нову граничну ціну обіцяють запровадити уже у березні.