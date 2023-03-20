Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow G7 відклала перегляд обмеження цін на російську нафту arrow

G7 відклала перегляд обмеження цін на російську нафту

20 березня 2023 18:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
G7 мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Країни "Великої сімки" навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту  цього тижня, попри те, що нафта продається значно нижче поточного порогу в 60 доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Що відомо

Як зазначає видання, країни-члени ЄС були проінформовані виконавчою владою блоку про те, що G7, відповідальна за встановлення та зміну ліміту цін, мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі. Переговори між Єврокомісією та G7, ймовірно, продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Раніше G7 раніше погодилася переглянути рівень цін у середині березня, і законодавство ЄС передбачає, що метою має бути утримання порогового значення на 5% нижче середніх ринкових ставок.

Звіт Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня показав, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за ціною, нижчою за максимальну.  Середньозважена експортна ціна російської нафти склала 52,48 дол. за барель без урахування витрат на доставку та страхування. 

За даними МЕА, нафта Urals, ключова експортна суміш росії, продавалася за 45,27 дол. на ринку Чорного моря, тоді як такі суміші, як ESPO, Sakhalin і Sokol, призначені для відправлення в Азію, торгувалися значно вище верхньої межі.

Польща та країни Балтії наполягали на зниженні верхньої межі ціни щонайменше до 49 дол., щоб створити додатковий тиск на фінанси росії.

Послам ЄС у неділю повідомили, що дискусії G7 не показали жодних змін, повідомили два джерела, знайомі з ходом переговорів. 

Комісія повідомила дипломатам, що обговорення триватимуть, зокрема після саміту лідерів ЄС, і виконавчий орган блоку продовжить співпрацювати з G7 на основі даних, наданих МЕА.

Нагадаємо, раніше Європейська рада вирішила встановити обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

А  помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Бен Харріс заявив 14 березня, що країни Євросоюзу та Сполучені Штати планують переглянути ліміт цін на російську сиру нафту. Нову граничну ціну обіцяють запровадити уже у березні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:23 Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

19:15 Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту

19:09 Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України

19:09 Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

19:00 Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Українцям не варто забувати про парасольку: в яких областях очікуються опади завтра

19:00 СБУ показала, як знищує окупантів

18:52 Окупанти продовжують облаштовувати шпиталі вздовж лінії фронту через великі втрати, — Генштаб

18:42 Україна отримала від Норвегії танки Leopard

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:20 Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:36 Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

Новина з відео

13:33 путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Актуальне по темі

None 20 Березень 19:22

Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

None 20 Березень 18:37

Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту

None 20 Березень 19:09

Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України

None 20 Березень 19:19

Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB