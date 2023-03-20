G7 отложила пересмотр ограничения цен на российскую нефть

G7 мало заинтересована в изменении ценовых уровней на данном этапе

Страны "Большой семерки" вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть на этой неделе, несмотря на то, что нефть продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно

Как отмечает издание, страны-члены ЕС были проинформированы исполнительной властью блока о том, что G7, ответственная за установление и изменение лимита цен, мало заинтересована в изменении ценовых уровней на данном этапе. Переговоры между Еврокомиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе в Брюсселе.

Ранее G7 ранее согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта, и законодательство ЕС предусматривает, что целью должно быть удержание порогового значения на 5% ниже средних рыночных ставок.

Отчет Международного энергетического агентства на прошлой неделе показал, что в феврале российская нефть и нефтепродукты продавались по цене ниже максимальной. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составила 52,48 долл. за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

По данным МЭА, нефть Urals, ключевая экспортная смесь россии, продавалась за 45,27 долл. на рынке Черного моря, тогда как такие смеси, как ESPO, Sakhalin и Sokol, предназначенные для отправки в Азию, торговались значительно выше верхнего предела.

Польша и страны Балтии настаивали на снижении верхнего предела цены не менее 49 долл., чтобы создать дополнительное давление на финансы россии.

Послам ЕС в воскресенье сообщили, что дискуссии G7 не показали никаких изменений, сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.

Комиссия сообщила дипломатам, что обсуждения будут продолжены, в том числе после саммита лидеров ЕС, и исполнительный орган блока продолжит сотрудничать с G7 на основе данных, предоставленных МЭА.

Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

А помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил 14 марта, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты планируют пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть. Новую предельную цену обещают ввести уже в марте.