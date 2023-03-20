G7 отложила пересмотр ограничения цен на российскую нефть
Страны "Большой семерки" вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть на этой неделе, несмотря на то, что нефть продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
-
Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE
-
Верховная Рада дала добро на предоставление офицерского звания военным без образования: есть условие
-
Блинкен выразил сомнения по поводу "мирного плана" Китая
-
От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"
-
Украина против Англии: известно, кто не сыграет в этом матче
-
Когда Рамадан 2023: главные традиции и запреты мусульманского поста
-
Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину
-
Пригожин испугался наступления ВСУ и просит помощи у Шойгу
-
Новый скандал в Одессе: таксист рассказывает, что США бомбят Украину, а россия — молодец
-
Украинцам не стоит забывать о зонтике: в каких областях ожидаются осадки завтра
Что известно
Как отмечает издание, страны-члены ЕС были проинформированы исполнительной властью блока о том, что G7, ответственная за установление и изменение лимита цен, мало заинтересована в изменении ценовых уровней на данном этапе. Переговоры между Еврокомиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе в Брюсселе.
Ранее G7 ранее согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта, и законодательство ЕС предусматривает, что целью должно быть удержание порогового значения на 5% ниже средних рыночных ставок.
Отчет Международного энергетического агентства на прошлой неделе показал, что в феврале российская нефть и нефтепродукты продавались по цене ниже максимальной. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составила 52,48 долл. за баррель без учета расходов на доставку и страхование.
По данным МЭА, нефть Urals, ключевая экспортная смесь россии, продавалась за 45,27 долл. на рынке Черного моря, тогда как такие смеси, как ESPO, Sakhalin и Sokol, предназначенные для отправки в Азию, торговались значительно выше верхнего предела.
Польша и страны Балтии настаивали на снижении верхнего предела цены не менее 49 долл., чтобы создать дополнительное давление на финансы россии.
Послам ЕС в воскресенье сообщили, что дискуссии G7 не показали никаких изменений, сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.
Комиссия сообщила дипломатам, что обсуждения будут продолжены, в том числе после саммита лидеров ЕС, и исполнительный орган блока продолжит сотрудничать с G7 на основе данных, предоставленных МЭА.
Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.
А помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил 14 марта, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты планируют пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть. Новую предельную цену обещают ввести уже в марте.