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США на ЄС готують нові обмеження цін на російську нафту: подробиці

14 березня 2023 18:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
США та ЄС переглянуть стулю цін на російську нафту
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Країни Євросоюзу та США планують переглянути ліміт цін на російську сиру нафту. Нову граничну ціну обіцяють запровадити уже у березні. 

Про це заявив помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Бен Харріс.

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Подробиці

"Європа зобов'язалася переглянути граничну ціну (на російську нафту, — ред.) у березні. Про це повідомили в IEA (Міжнародному енергетичному агентстві - ред.). Європа також зобов'язалася прийняти певний теоретичний орієнтир щодо ціни на нафту, яка має бути на п'ять доларів менше ринкової ціни російської нафти. Отже, якщо ринкова ціна становить 50 доларів, то це означає зниження ціни на два або три долари. Це були європейські зобов'язання", — зазначив Харріс.

При цьому, за його словами, США та країни G7 також пообіцяли переглянути ціну на російську нафту, але не взяли зобов'язань щодо її коригування. Поки що вони чекають на оцінку IEA.

Варто зауважити, що зараз ліміт цін на російську нафту, який встановили країни ЄС та "Великої сімки", становить 60 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше Європейська рада вирішила встановити обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

Водночас росії вдалося, попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

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