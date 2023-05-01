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Галущенко розповів, як нічна атака окупантів вплинула на енергосистему України

1 травня 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Галущенко розповів, як нічна атака окупантів вплинула на енергосистему України
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: t.me/energyofukraine/416
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через нічну атаку окупантів є пошкодження мережевої інфраструктури у двох областях України. Попри це, в Укренерго наголосили, що відключень не буде. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. 

Про це повідомили Герман Галущенко та Укренерго.

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Обстріли пошкодили мережеву інфраструктуру у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Галущенко повідомив, що пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано, однак є руйнування розподільних мереж. Внаслідок цього тимчасово знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області. За словами міністра енергетики, також ускладнилась ситуація з електропостачанням в Херсонській області. Через атаку російських окупантів знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі — в області. 

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

"Енергетична інфраструктура щоденно потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, часто ризикуючи власним життям та здоров’ям", — зазначив Галущенко. 

Він додав, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово.

"Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми", — наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, сьогодні ДТЕК проводить планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів в частині Одеси. Електропостачання планують повернути після 17:00.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

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