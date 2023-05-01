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Галущенко рассказал, как ночная атака оккупантов повлияла на энергосистему Украины

1 мая 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Галущенко рассказал, как ночная атака оккупантов повлияла на энергосистему Украины
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: t.me/energyofukraine/416
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за ночной атаки оккупантов есть повреждение сетевой инфраструктуры в двух областях Украины. Несмотря на это, в Укрэнерго подчеркнули, что отключений не будет. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления.

Об этом сообщили Герман Галущенко и Укрэнерго.

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Обстрелы повредили сетевую инфраструктуру в Днепропетровской и Херсонской областях.

Галущенко сообщил, что повреждения объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксированы, однако есть разрушение распределительных сетей. В результате этого временно обесточена часть потребителей города Днепра и области. По словам министра энергетики, также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области. Из-за атаки российских оккупантов обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи — в области.

Полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

"Энергетическая инфраструктура ежедневно попадает под обстрелы оккупантов в разных областях страны. Но наши энергетики пытаются вернуть свет людям как можно быстрее, часто рискуя собственной жизнью и здоровьем", — отметил Галущенко.

Он добавил, что энергетики выполняют работы по возобновлению поставок электроэнергии круглосуточно.

"Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения и все еще продолжает восстанавливаться, просим, по возможности, переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно. Это позволит равномернее распределять нагрузку и облегчит балансировку энергосистемы", — отметили в Укрэнерго.

Напомним, сегодня ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов в части Одессы. Электроснабжение планируют вернуть после 17:00.

Также мы писали, что сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили около 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

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