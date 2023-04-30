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У Міненерго розповіли, скільки треба коштів для підготовки до наступного опалювального сезону

30 квітня 2023 16:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Міненерго розповіли, скільки треба коштів для підготовки до наступного опалювального сезону
Лінії електропередач. Фото: Pixabay
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації.  

Про це розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону. 

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Заступник міністра зазначив, що відповідні розрахунки необхідних коштів для підготовки до наступного опалювального сезону були зроблені спільно зі Світовим банком. 

"На цю мить для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд доларів, з яких 1,2 млрд має піти на закупівлі певного типу ресурсів. 

Решта суми — це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, здебільшого це обленерго, і для відбудови генераційних потужностей. Це ми кажемо про теплову генерацію та зелену генерацію і гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів", — заявив Сафаров.

Заступник міністра підкреслив, що ці кошти необхідні тільки для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Натомість сума, яка необхідна для  відновлення енергетики,  є набагато більшою.

Нагадаємо, 14 квітня Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років, який був надскладним через російську агресію. 

Також раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.

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