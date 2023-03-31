Галущенко заявив, що Україна має можливість експортувати електроенергію: деталі

Герман Галущенко

Голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що відповідно до рішення ENTSO-E, Україна може експортувати до 400 МВт електроенергії. До того ж є потенціал збільшити цей обсяг.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Галущенко зазначив, що у разі зміни ситуації на внутрішньому ринку експорт буде припинено та всі потужності знову переорієнтуються на українців.

За його словами, відновлення експорту – взаємовигідний процес. Економіка України залучає додатковий фінансовий ресурс, а Європа — знижує залежність від енергоресурсів рф.

Міністр енергетики наголосив, що країни ЄС мають продовжувати тиск на рф на енергетичних ринках.

"На жаль, є залежність від російського ядерного палива в деяких країнах ЄС, і ідея санкцій є досить болючою для них. Але ми переконуємо їх у тому, що санкції необхідні саме зараз, із можливим обговоренням терміну набуття ними чинності. В цілому ми відчуваємо, що така підтримка є. Це питання сьогодні на обговоренні, воно досить детально дискутується", — додав Галущенко.

Нагадаємо, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель підписали угоди про використання українського урану для виробництва ядерного палива. Воно буде використовуватися для всіх АЕС на території України.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.