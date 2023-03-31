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Галущенко заявил, что Украина имеет возможность экспортировать электроэнергию: детали

31 марта 2023 19:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Герман Галущенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что согласно решению ENTSO-E, Украина может экспортировать до 400 МВт электроэнергии. К тому же есть потенциал увеличить этот объем.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Подробности

Галущенко отметил, что в случае изменения ситуации на внутреннем рынке экспорт будет прекращен и все мощности снова переориентируются на украинцев.

По его словам, возобновление экспорта — взаимовыгодный процесс. Экономика Украины привлекает дополнительный финансовый ресурс, а Европа — снижает зависимость от энергоресурсов рф.

Министр энергетики подчеркнул, что страны ЕС должны продолжать давление на рф на энергетических рынках.

"К сожалению, есть зависимость от российского ядерного топлива в некоторых странах ЕС, и идея санкций достаточно болезненна для них. Но мы убеждаем их в том, что санкции необходимы именно сейчас, с возможным обсуждением срока вступления в силу. В целом мы чувствуем, что такая поддержка есть. Это вопрос сегодня на обсуждении, он достаточно детально дискутируется", — добавил Галущенко.

Напомним, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель подписали соглашения об использовании украинского урана для производства ядерного топлива. Оно будет использоваться для всех АЭС на территории Украины.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

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