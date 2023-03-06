Опалювальний сезон — який зараз обсяг енергоресурсів

Енергосистема вже готується до наступної зими

У Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Про це розповів голова Міненерго Герман Галущенко, інформує пресслужба відомства.

Як зараз ситуація в енергосистемі

Як зазначив Галущенко, Україна вийшла зі складної зими повністю забезпечена паливом. На початок березня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тисяч тонн. Кількість на 375 тисяч тонн більша, ніж було рік тому у цей час. Обсяги запасів природного газу у підземних газосховищах України становлять 9,7 млрд м3, що дорівнює минулорічним обсягам.

Подальші плани Міненерего

За словами глави відомства, зараз вже почали готуватися до наступного опалювального сезону. Зокрема, надалі тривають ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, відновлення системи передачі та систем розподілу, втілення проєктів з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах та споживачах.

Також в країні передбачений розвиток відновлюваної енергетики, як промислових об’єктів, так і малої відновлюваної генерації. Заплановані державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності, що передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, з гібридним інвертором, що може працювати як автономно, так і синхронізовано з мережею.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що попри достатній запас природного газу для опалювального сезону, вони прагнуть завершити його якомога раніше, щоб заощаджувати ресурс. Опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць. Опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

"Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав Чернишов, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.