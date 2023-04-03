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Гетманцев назвав три програми підтримки малого бізнесу в Україні

3 квітня 2023 13:59
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Програми підтримки бізнесу: Гетманцев назвав, як підтримує держава
Гетманцев про малий бізнес в Україні
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час війни малий бізнес опинився на межі виживання, тому було створено кілька державних програм для його підтримки. Це кредити, гранти та допомога в переїзді в інший регіон. 

Докладніше про три державні програми для бізнесу, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.  

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"Держава приділила багато уваги для надання малому бізнесу широкої підтримки. Насамперед, це програма доступного кредитування 5-7-9%. Погодьтеся, що отримати кредит навіть за максимальною ставкою – це майже втричі дешевше, ніж облікова ставка. З початку війни видано 24 тисячі кредитів на суму майже 96 млрд грн", — сказав Гетманцев. 

За його словами, також була запущена програма "єРобота", яка дозволяє отримати грант на створення чи розвиток власної справи. За нею українці отримали вже 2,5 млрд грн.

"Коли фронт рухався в глиб країни, було запущено державну програму релокації, якою скористались сотні підприємств, які отримали можливість не тільки безкоштовно за допомогою "Укрзалізниці" та "Укрпошти" перевезти обладнання, але й за допомогою місцевої влади отримати підходящу нову виробничу площадку і півроку сплачувати за її оренду символічну 1 гривню протягом півроку", — додав Гетманцев. 

Нардеп додав, що також держава продовжилиа до кінця війни усі ліцензії, термін дії яких добіг до кінця, обмежили контрольно-наглядові функції.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE дізналося, як міжнародні партнери України допомагають малому та середньому бізнесу відновлюватися на деокупованих територіях.

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