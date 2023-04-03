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Гетманцев назвал три программы поддержки малого бизнеса в Украине

3 апреля 2023 13:59
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Программы поддержки бизнеса: Гетманцев назвал, как поддерживает государство
Гетманцев о малом бизнесе в Украине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время войны малый бизнес оказался на грани выживания, поэтому было создано несколько государственных программ для его поддержки. Это кредиты, гранты и помощь в переезде в другой регион.

Подробнее о трех государственных программах для бизнеса, эксклюзивно для Новин.LIVE рассказал глава комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"Государство уделило много внимания для предоставления малому бизнесу широкой поддержки. Прежде всего, это программа доступного кредитования 5-7-9%. Согласитесь, что получить кредит даже по максимальной ставке — это почти втрое дешевле учетной ставки. С начала войны выдано 24 тысячи кредитов на сумму почти 96 млрд грн", — сказал Гетманцев.

По его словам, также была запущена программа "еРабота", позволяющая получить грант на создание или развитие собственного дела. По ней украинцы получили уже 2,5 млрд грн.

"Когда фронт двигался в глубь страны, была запущена государственная программа релокации, которой воспользовались сотни предприятий, получивших возможность не только бесплатно с помощью "Укрзализныци" и "Укрпочты" перевезти оборудование, но и с помощью местных властей получить подходящую новую производственную площадку и полгода платить за ее аренду символическую 1 гривну в течение полугода" , — добавил Гетманцев.

Нардеп добавил, что также государство продлило до конца войны все лицензии, срок действия которых закончился, ограничили контрольно-надзорные функции.

Напомним, ранее Новини.LIVE узнало, как международные партнеры Украины помогают малому и среднему бизнесу восстанавливаться на деоккупированных территориях.

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