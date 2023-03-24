Обмінники валют: Гетманцев пояснив нові правила

Правила пунктів обміну валют

В Україні в умовах повномасштабної війни зменшилась кількість пунктів обміну, але за словами експертів ситуація змінюється. Ймовірно, обмінників ставатиме більше, але діятимуть вони за новими правилами.

Що зміниться, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Правила для пунктів обміну

За словами нардепа, з січня 2023 року було запроваджено нові правила оподаткування – сплата фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств:

— три мінімальні зарплати (20,1 тис. грн) за кожну точку обміну в населеному пункті, де мешкає більше 50 тисяч осіб населення;

— одну мінімальну зарплату (6,7 тис. грн) за кожну точку обміну в менших за чисельністю населених пунктах.

"Перші результати — у січні 3,74 тис. обмінників сплатили до бюджету 21,1 млн грн авансових платежів. За один лише місяць — утричі більше, ніж за весь 2021 рік. І, зауважу, при цьому кількість обмінників з початку року збільшується", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про можливість скасування всіх валютних обмежень, встановлених під час війни. Зараз це зробити не дозволяють ризики, які досі несуть загрози для макрофінансової стабільності країни.