Обменники валют: Гетманцев объяснил новые правила

Правила пунктов обмена валют

В Украине в условиях полномасштабной войны уменьшилось количество пунктов обмена, но, по словам экспертов, ситуация меняется. Вероятно, обменников будет становиться больше, но они будут действовать по новым правилам.

Что изменится, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Правила для пунктов обмена

По словам нардепа, с января 2023 года были введены новые правила налогообложения — уплата фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий:

— три минимальные зарплаты (20,1 тыс. грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, где проживает более 50 тысяч человек;

— одну минимальную зарплату (6,7 тыс. грн) за каждую точку обмена в меньших населенных пунктах.

"Первые результаты — в январе 3,74 тыс. обменников уплатили в бюджет 21,1 млн грн авансовых платежей. За один только месяц — втрое больше, чем за весь 2021 год. И, замечу, при этом количество обменников с начала года увеличивается" , — подытожил Гетманцев.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые до сих пор несут угрозу макрофинансовой стабильности страны.