Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Гетманцев объяснил новые правила для обменников валют arrow

Гетманцев объяснил новые правила для обменников валют

24 марта 2023 13:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Обменники валют: Гетманцев объяснил новые правила
Правила пунктов обмена валют
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине в условиях полномасштабной войны уменьшилось количество пунктов обмена, но, по словам экспертов, ситуация меняется. Вероятно, обменников будет становиться больше, но они будут действовать по новым правилам.

Что изменится, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Читайте также:

Гетманцеи

Правила для пунктов обмена

По словам нардепа, с января 2023 года были введены новые правила налогообложения — уплата фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий:

— три минимальные зарплаты (20,1 тыс. грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, где проживает более 50 тысяч человек;

— одну минимальную зарплату (6,7 тыс. грн) за каждую точку обмена в меньших населенных пунктах.

"Первые результаты — в январе 3,74 тыс. обменников уплатили в бюджет 21,1 млн грн авансовых платежей. За один только месяц — втрое больше, чем за весь 2021 год. И, замечу, при этом количество обменников с начала года увеличивается" , — подытожил Гетманцев.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые до сих пор несут угрозу макрофинансовой стабильности страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з фото

15:09 Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

15:04 Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

15:03 Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны Украины за взяточничество

Новина з фото

14:50 Весеннее аномальное потепление смоет дождями: неожиданный прогноз от Укргидрометцентра

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з фото

14:31 В Киеве полиция открыла дело против переселенцев, которые выбросили собаку из окна

Новина з фото

14:28 Правоохранители получили от журналистов видео, которые доказывают зверства рф в Буче

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з відео

12:26 Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Новина з відео

11:56 Певица из оккупированного Мелитополя сняла клип на песню "Парова машина"

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 15:07

В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

None 24 Март 15:09

Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

None 24 Март 15:04

Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

None 24 Март 15:07

Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB