Обменники валют: Гетманцев объяснил новые правила

Гетманцев объяснил новые правила для обменников валют
В Украине в условиях полномасштабной войны уменьшилось количество пунктов обмена, но, по словам экспертов, ситуация меняется. Вероятно, обменников будет становиться больше, но они будут действовать по новым правилам.
Что изменится, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
-
Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина
-
Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"
-
Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами
-
Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства
-
Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны Украины за взяточничество
-
Весеннее аномальное потепление смоет дождями: неожиданный прогноз от Укргидрометцентра
-
Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности
-
В Киеве полиция открыла дело против переселенцев, которые выбросили собаку из окна
-
Правоохранители получили от журналистов видео, которые доказывают зверства рф в Буче
-
"Его нагнули": Лобода рассказала о Киркорове и звонках от российских властей
Правила для пунктов обмена
По словам нардепа, с января 2023 года были введены новые правила налогообложения — уплата фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий:
— три минимальные зарплаты (20,1 тыс. грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, где проживает более 50 тысяч человек;
— одну минимальную зарплату (6,7 тыс. грн) за каждую точку обмена в меньших населенных пунктах.
"Первые результаты — в январе 3,74 тыс. обменников уплатили в бюджет 21,1 млн грн авансовых платежей. За один только месяц — втрое больше, чем за весь 2021 год. И, замечу, при этом количество обменников с начала года увеличивается" , — подытожил Гетманцев.
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые до сих пор несут угрозу макрофинансовой стабильности страны.