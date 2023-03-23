НБУ оцінив загрози для України від світової банківської кризи

У США та Європі вже закрились кілька великих фінустанов

У Національному банку України (НБУ) оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

Про це розповів голова правління Нацбанку Андрій Пишний, пише "НВ".

Загрози від банкопаду

За словами глави Центробанку, на даному етапі економісти не вбачають суттєвих загроз для української банківської сфери.

"Поки ми не очікуємо значного впливу для України, оскільки за поточних умов ми не є активним учасником світових фінансових ринків… Утім, традиційно ми ретельно проаналізуємо всі можливі ефекти та ризики та врахуємо їх у оновленому квітневому макропрогнозі НБУ", — пояснив посадовець.

Він не вважає, що світова банківська криза загалом якимось чином може вплинути на міжнародну підтримку України з боку Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу (ЄС). Обсяги фінансової підтримки закладені у плани держав на поточний рік.

Банківська криза

Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.