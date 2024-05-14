Курс долара в Україні: коментар Гетманцева

Обмінник. Фото: Новини.LIVE

В Україні немає підстав для стрибків курсу долара. Є розрахунковий курс і до кінця року в бюджеті закладено 42 гривні за долар, середній курс протягом року — 40,7 грн/дол.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

"Це помірне зростання курсу на 10%, абсолютно нормальне, з урахуванням інфляції. За неповні перші 4 місяці року гривня девальвувала на 4,5%. Тому можна сказати, що ми рухаємось за планом. Підстав для стрибків курсу долара немає. У бюджеті закладено 42 гривні за долар, середній курс протягом року — 40,7 грн/дол", — зазначив Гетманцев.

Політик також прокоментував рівень інфляції в Україні і відзначив, що вона суттєво сповільнилась. Відтак напевно побільшало аргументів для Національного банку щодо більш системного пом'якшення монетарної політики, сказав він.

"Це необхідно для стимулювання кредитування, яке за великим рахунком продовжує стагнувати і підживлюватись за рахунок програми 5-7-9, і більш жвавого відновлення економіки. Є ще куди рухатись у частині пом'якшення монетарної політики", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, за даними пресслужби Нацбанку, курс долара в українських банках та обмінниках зростає 9 травня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ) встановлено дорожчий офіційний курс.