Курс валют на 9 травня — долар почав повзти вгору

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках почав зростати. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 9 травня 2024 року, встановлено дорожчий офіційний курс.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, а також сайти з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 39,38 грн (+0,09);

євро — 42,31 грн (+0,01);

злотий — 9,82 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, американська валюта не змінилась в ціні. Долар у середньому коштує під час купівлі 39,23 грн (0,00), під час продажу — за 39,74 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі — 42,17 грн (0,00), у продажу — 42,83 грн (-0,01).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар підвищився у вартості: у купівлі коштує 39,20 грн (+0,05), у продажу — 39,80 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,10 грн (0,00), продає — за 39,61 грн (0,00). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,25 грн (0,00), у продажу — 39,80 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінних пунктах долар незначно змінився у ціні: купують за 39,75 грн (+0,05), продають — за 39,85 грн (+0,06). Євро коштує у купівлі 42,75 грн (+0,03), у продажу — 42,90 грн (+0,02).

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. Обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.

Також Нацбанк змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.