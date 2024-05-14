Курс доллара в Украине: комментарий Гетманцева

Обменник. Фото: Новини.LIVE

В Украине нет оснований для скачков курса доллара. Есть расчетный курс и до конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс в течении года — 40,7 грн/долл.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Читайте также:

"Это умеренный рост курса на 10%, абсолютно нормальный, с учетом инфляции. За неполные первые 4 месяца года гривна девальвировала на 4,5%. Поэтому можно сказать, что мы двигаемся по плану. Оснований для скачков курса доллара нет. В бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс в течении года — 40,7 грн/долл", — отметил Гетманцев.

Политик также прокомментировал уровень инфляции в Украине, отметив, что она существенно замедлилась. Следовательно, наверняка, увеличилось аргументов для Национального банка относительно более системного смягчения монетарной политики, сказал он.

"Это необходимо для стимулирования кредитования, которое по большому счету продолжает стагнировать и подпитываться за счет программы 5-7-9, и более оживленного восстановления экономики. Есть еще куда двигаться по части смягчения монетарной политики", — подытожил Гетманцев.

Напомним, по данным пресс-службы Нацбанка, курс доллара в украинских банках и обменниках растет 9 мая 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ) установлен более дорогой официальный курс.