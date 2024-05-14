Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Гетманцев объяснил, что происходит с курсом доллара arrow

Гетманцев объяснил, что происходит с курсом доллара

14 мая 2024 17:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Курс доллара в Украине: комментарий Гетманцева
Обменник. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В Украине нет оснований для скачков курса доллара. Есть расчетный курс и до конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс в течении года — 40,7 грн/долл.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Читайте также:

"Это умеренный рост курса на 10%, абсолютно нормальный, с учетом инфляции. За неполные первые 4 месяца года гривна девальвировала на 4,5%. Поэтому можно сказать, что мы двигаемся по плану. Оснований для скачков курса доллара нет. В бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс в течении года — 40,7 грн/долл", — отметил Гетманцев.

Политик также прокомментировал уровень инфляции в Украине, отметив, что она существенно замедлилась. Следовательно, наверняка, увеличилось аргументов для Национального банка относительно более системного смягчения монетарной политики, сказал он.

"Это необходимо для стимулирования кредитования, которое по большому счету продолжает стагнировать и подпитываться за счет программы 5-7-9, и более оживленного восстановления экономики. Есть еще куда двигаться по части смягчения монетарной политики", — подытожил Гетманцев.

Напомним, по данным пресс-службы Нацбанка, курс доллара в украинских банках и обменниках растет 9 мая 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ) установлен более дорогой официальный курс.

курс валют
курс доллара
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников