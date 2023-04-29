Гетманцев розповів, наскільки ефективною стала держпрограма "єРобота"

Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев повідомив, наскільки ефективною стала робота державної програми "єРобота". За його словами, послугою скористалися понад чотири тисячі підприємців.

Про це повідомив Данило Гетманцев.

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За словами Гетманцева, проєкт було запущено у липні 2022 року. Його мета — видача безповоротних грантів для створення або розвитку власного бізнесу в різних сферах діяльності, з метою створення нових робочих місць.

Кожні два тижні розглядаються подані заявки на отримання грантів і оголошуються переможці чергової хвилі проєкту. За час дії програми, яка вже продовжується майже 9 місяців, було виділено близько 2,4 млрд грн на безповоротні гранти для 4050 підприємців.

Проєкт передбачає кілька напрямків діяльності, на які можна отримати гранти. Наприклад, за напрямом "Власна справа" було виділено 3727 грантів на 876 млн грн, а на створення переробних підприємств — 239 грантів на 1,3 млрд грн. Крім того, було виділено гранти на закладку садів та виноградників (74 гранти на 152 млн грн) та на створення тепличних господарств (10 грантів на 51 млн грн).

Нагадаємо, що на початку квітня на одне вільне місце праці претендував один безробітний. Рівень безробіття на Львівщині продовжує знижуватися.

Якщо на початку січня цього року послугами служби зайнятості користувалося 5147 безробітних, то на початку квітня — 3691.

Загалом за перший квартал цього року за сприяння обласної служби зайнятості роботу шукали 9670 безробітних, до розрахунку було 9330 вільних робочих місць та вакантних посад.