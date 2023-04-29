Гетманцев рассказал, насколько эффективной стала госпрограмма "єРобота"

Глава Налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Глава Налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, насколько эффективной стала работа государственной программы "єРобота". По его словам, услугой воспользовались более четырех тысяч предпринимателей.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев.

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Госпрограмма "єРобота"

По словам Гетманцева, проект был запущен в июле 2022 года. Его цель — выдача безвозвратных грантов для создания или развития собственного бизнеса в различных областях деятельности, с целью создания новых рабочих мест.

Каждые две недели рассматриваются поданные заявки на получение грантов, и объявляются победители очередной волны проекта. За время действия программы, которая уже продолжается почти 9 месяцев, было выделено около 2,4 млрд грн на безвозвратные гранты для 4050 предпринимателей.

Проект предусматривает несколько направлений деятельности, на которые можно получить гранты. Например, по направлению "Собственное дело" было выделено 3 727 грантов на 876 млн грн., а на создание перерабатывающих предприятий — 239 грантов на 1,3 млрд грн. Кроме того, были выделены гранты на закладку садов и виноградников (74 гранта на 152 млн грн) и на создание тепличных хозяйств (10 грантов на 51 млн грн).

Напомним, что в начале апреля на одно свободное место труда претендовал один безработный. Уровень безработицы во Львовской области продолжает снижаться.

Если в начале января этого года услугами службы занятости пользовались 5147 безработных, то в начале апреля — 3691.

Всего за первый квартал этого года при содействии областной службы занятости работу искали 9670 безработных, в расчет которых было 9330 свободных рабочих мест и вакантных должностей.