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Гетманцев розповів, що чекає на систему оподаткування у 2023-му

20 березня 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — Гетманцев розповів, що чекає на систему оподаткування у 2023-му
Змінити можуть пільговий єдиний податок у 2% для бізнесу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2023 році норми системи оподаткування залишаться колишніми. Винятком може стати пільговий єдиний податок у 2% для бізнесу та "точкові зміни".

Про це повідомив очільник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев під час Bussiness Wisdom Summit.

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Що чекає на базу оподаткування

За його словами, Верховна Рада відмовилися від будь-яких ідей щодо перегляду бази оподаткування на 2023 рік.

"Стара податкова база, мені здається, залишиться до кінця війни, якщо не говорити про відміну 2% податку і, можливо, точкових рішень", — зауважив глава комітету.

При цьому Гетманцев наголосив, що українська податкова система прагнутиме європейської моделі оподаткування. Серед проблем залишається збільшення тіньових виробництв.

Повернення довоєнних податків для бізнесу

Наприкінці лютого цього року у Податковому комітеті рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про скасування пільгового оподаткування за ставкою 2% для бізнесу. Йдеться про проєкт закону №8401.

Ще документ передбачає скасування мораторію на документальні перевірки, повернення обов'язкової сплати єдиного податку "ФОПами" І та ІІ груп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.

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