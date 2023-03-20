Податки в Україні — Гетманцев розповів, що чекає на систему оподаткування у 2023-му

Гетманцев розповів, що чекає на систему оподаткування у 2023-му
В Україні у 2023 році норми системи оподаткування залишаться колишніми. Винятком може стати пільговий єдиний податок у 2% для бізнесу та "точкові зміни".
Про це повідомив очільник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев під час Bussiness Wisdom Summit.
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Що чекає на базу оподаткування
За його словами, Верховна Рада відмовилися від будь-яких ідей щодо перегляду бази оподаткування на 2023 рік.
"Стара податкова база, мені здається, залишиться до кінця війни, якщо не говорити про відміну 2% податку і, можливо, точкових рішень", — зауважив глава комітету.
При цьому Гетманцев наголосив, що українська податкова система прагнутиме європейської моделі оподаткування. Серед проблем залишається збільшення тіньових виробництв.
Повернення довоєнних податків для бізнесу
Наприкінці лютого цього року у Податковому комітеті рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про скасування пільгового оподаткування за ставкою 2% для бізнесу. Йдеться про проєкт закону №8401.
Ще документ передбачає скасування мораторію на документальні перевірки, повернення обов'язкової сплати єдиного податку "ФОПами" І та ІІ груп.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".
Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.