Податки в Україні — Гетманцев розповів, що чекає на систему оподаткування у 2023-му

Змінити можуть пільговий єдиний податок у 2% для бізнесу

В Україні у 2023 році норми системи оподаткування залишаться колишніми. Винятком може стати пільговий єдиний податок у 2% для бізнесу та "точкові зміни".

Про це повідомив очільник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев під час Bussiness Wisdom Summit.

Що чекає на базу оподаткування

За його словами, Верховна Рада відмовилися від будь-яких ідей щодо перегляду бази оподаткування на 2023 рік.

"Стара податкова база, мені здається, залишиться до кінця війни, якщо не говорити про відміну 2% податку і, можливо, точкових рішень", — зауважив глава комітету.

При цьому Гетманцев наголосив, що українська податкова система прагнутиме європейської моделі оподаткування. Серед проблем залишається збільшення тіньових виробництв.

Повернення довоєнних податків для бізнесу

Наприкінці лютого цього року у Податковому комітеті рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про скасування пільгового оподаткування за ставкою 2% для бізнесу. Йдеться про проєкт закону №8401.

Ще документ передбачає скасування мораторію на документальні перевірки, повернення обов'язкової сплати єдиного податку "ФОПами" І та ІІ груп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.