Налоги в Украине — Гетманцев рассказал, что ждет систему налогообложения в 2023-м

Изменить могут льготный единый налог в 2% для бизнеса

В Украине в 2023 году нормы системы налогообложения останутся прежними. Исключением может стать льготный единый налог в 2% для бизнеса и "точечные изменения".

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев во время Bussiness Wisdom Summit.

Что ждет базу налогообложения

По его словам, Верховная Рада отказалась от каких-либо идей по пересмотру налогооблагаемой базы на 2023 год.

"Старая налоговая база, мне кажется, останется до конца войны, если не говорить об отмене 2% налога и, возможно, точечных решений", — отметил глава комитета.

При этом Гетманцев подчеркнул, что украинская налоговая система будет стремиться к европейской модели налогообложения. Среди проблем остается увеличение теневых производств.

Возврат довоенных налогов для бизнеса

В конце февраля этого года в Налоговом комитете рекомендовали Верховной Раде принять законопроект об отмене льготного налогообложения по ставке 2% для бизнеса. Речь идет о проекте закона №8401.

Еще документ предусматривает отмену моратория на документальные проверки, возврат обязательной уплаты единого налога "ФОПами" I и II групп.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россии украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дія".

Государственная налоговая служба запланировала в 2023 году посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует встретить проверки с большей вероятностью.