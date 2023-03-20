Налоги в Украине — Гетманцев рассказал, что ждет систему налогообложения в 2023-м

Гетманцев рассказал, что ждет систему налогообложения в 2023-м
В Украине в 2023 году нормы системы налогообложения останутся прежними. Исключением может стать льготный единый налог в 2% для бизнеса и "точечные изменения".
Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев во время Bussiness Wisdom Summit.
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Что ждет базу налогообложения
По его словам, Верховная Рада отказалась от каких-либо идей по пересмотру налогооблагаемой базы на 2023 год.
"Старая налоговая база, мне кажется, останется до конца войны, если не говорить об отмене 2% налога и, возможно, точечных решений", — отметил глава комитета.
При этом Гетманцев подчеркнул, что украинская налоговая система будет стремиться к европейской модели налогообложения. Среди проблем остается увеличение теневых производств.
Возврат довоенных налогов для бизнеса
В конце февраля этого года в Налоговом комитете рекомендовали Верховной Раде принять законопроект об отмене льготного налогообложения по ставке 2% для бизнеса. Речь идет о проекте закона №8401.
Еще документ предусматривает отмену моратория на документальные проверки, возврат обязательной уплаты единого налога "ФОПами" I и II групп.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россии украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дія".
Государственная налоговая служба запланировала в 2023 году посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует встретить проверки с большей вероятностью.