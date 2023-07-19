НБУ готується до переходу на гнучкий обмінний курс

Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Про це розповів заступник Голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час виступу на дев'ятій Конференції Європейського центрального банку в Німеччині.

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Поверненення до плаваючого обмінного курсу

За словами представника НБУ, регулятор фактично вже запровадив деякі заходи з Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень і працює над передумовами для повернення плаваючого обмінного курсу.

До цього Національний банк використовував коригуючі інструменти для стабілізації ситуації у фінансовому секторі, досягнення дезінфляційного тренду та курсової стійкості, попри війну.

У питанні валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу кожне рішення будуть детально аналізувати та здійснювати виключно за умови наявності належних передумов.

"Ми впевнені, що такий обережний підхід наблизить нас до досягнення наших цілей довготривалої макроекономічної стабільності та сталого економічного зростання навіть в умовах надзвичайної невизначеності", — наголосив Сергій Ніколайчук.

При цьому він зауважив, що підтримка українських міжнародних країн-партнерів — як фінансова, так і військова — надалі залишається вирішальною для перемоги України, макроекономічної стабільності та післявоєнного відновлення.

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