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Гибкий обменный курс: НБУ положительно оценивает ситуацию для изменений

19 июля 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ готовится к переходу на гибкий обменный курс
Национальный банк. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук во время выступления на девятой Конференции Европейского центрального банка в Германии.

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Возвращение к плавающему обменному курсу

По словам представителя НБУ, регулятор фактически уже ввел некоторые меры по Дорожной карте смягчения валютных ограничений и работает над предпосылками для возврата плавающего обменного курса.

До этого Национальный банк использовал корректирующие инструменты для стабилизации ситуации в финансовом секторе, достижения дезинфляционного тренда и курсовой устойчивости, несмотря на войну.

В вопросе валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу каждое решение будет детально анализировать и осуществлять исключительно при наличии надлежащих предпосылок.

"Мы уверены, что такой осторожный подход приблизит нас к достижению наших целей долговременной макроэкономической стабильности и устойчивому экономическому росту даже в условиях чрезвычайной неопределенности", — подчеркнул Сергей Николайчук.

При этом он отметил, что поддержка украинских международных стран-партнеров — как финансовая, так и военная — остается решающей для победы Украины, макроэкономической стабильности и послевоенного восстановления.

Больше о валюте

Напомним, в Украине на наличном рынке доллар активно дешевеет, а евро — дорожает. Банки 19 июля предлагают американскую валюту подешевле.

Также мы писали, что проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом крепости.

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