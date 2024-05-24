Гонтарева звинуватила НбУ збитках для бюджету України на мільярди гривень

Ексочільниця Нацбанку Валерія Гонтарева. Фото: УНІАН

Колишня очильниця Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева публічно розкритикувала політику керівництва Нацбанку. Вона наголосила, що саме через неправильну монетарну та валютну політику НБУ під час війни Міністерство фінансів України недоотримало 200 млрд грн.

Про це Гонтарева заявила в інтерв'ю NV.

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Гонтарева зазначила, що Національний банк України тривалий час утримував стабільний офіційний курс гривні, не дозволяючи його девальвації. Проте після стрибка курсу долара з 29,25 гривні до 36,6 гривні у липні 2022 року, НБУ продовжив утримувати курс, не вводячи поступову лібералізацію.

"Коли в середині 2022 року підвищили ставку — це було правильно. Але, треба було відразу розпочинати валютну лібералізацію ринку, і відпускати курс", — зазначила вона.

Через це реальний курс і номінальний значно відрізнялись, і гривня була переоцінена на 20%.

У бюджеті на 2023 рік Міністерство фінансів заклало курс 42 гривні за долар, але до жовтня він становив 36,6 гривні. Введення "керованої курсової гнучкості" Національним банком України (НБУ) призвело до знецінення гривні, але це сталося з запізненням.

Екс-голова НБУ підкреслила, що курс повинен бути 42 гривні, але Нацбанк стримує його значне знецінення, хоча інфляція вже суттєво знизилася. Слабша гривня робить експортерів більш конкурентоспроможними, але НБУ не дозволив їм заробити, і не зупинив імпорт.

"Так, девальвація почалась, але ви запізнилися, так само і зі зниженням процентної ставки. Запізнення — це реальні витрати для країни. Я думаю, що якщо ми розраховуємо всі ці затримки, то неправильна політика НБУ призвела до того, що Міністерство фінансів і вся країна втратила близько 200 мільярдів гривень", — заявила Гонтарева.

За її думкою, Національний банк мав би більш гнучко керувати курсом, оскільки він має значні резерви та проводить щоденні валютні інтервенції. Це допомогло б запобігти дисбалансам в економіці, стимулювати бізнес (наприклад, дозволяючи виплату дивідендів). Великі резерви можуть стати непотрібними, оскільки західні партнери можуть відмовити від додаткової фіндопомоги.

Ексголова розкритикувала несміливу політику щодо облікової ставки. Її повільне зниження вилилось у надприбутки банківської системи та не допомогло бізнесу та економіці. Високі витрати зазнав і бюджет через обслуговування ОВДП.

Гонтарева також критикує політику НБУ, яка, на її думку, демотивує банки кредитувати економіку через високі ставки за ОВДП та депозитними сертифікатами. Замість цього, вона пропонує стимулювати кредитування військового сектору, зокрема, за рахунок гарантованих державою кредитів на зведення фортифікацій та виробництво зброї.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person). Ці обмеження, засновані на квітневому рішенні РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом, планується впровадити протягом місяця.

Ми також писали, що Верховна Рада України (ВРУ) має намір дозволити фінустановам розкривати банківські таємні дані на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.