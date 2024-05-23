Нацбанк готує нові обмеження на карткові перекази та встановлює ліміти

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person). Ці обмеження, засновані на квітневому рішенні РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом, планується впровадити протягом місяця.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на представників Нацбанку.

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Які ліміти та обмеження готує НБУ для карткових переказів

У повідомленні сказано, що заплановані ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", — зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Також зазначено, що вхідні транзакції обмежувати не будуть, щоб не ускладнювати роботу, наприклад, волонтерів. Крім того, у разі наявності підстав і відповідних підтверджень, ліміти можуть бути збільшені як виключення.

Чому НБУ може ввести обмеження та ліміти на карткові перекази

За даними НБУ, обсяги таких тіньових переказів можуть сягати мільярдів гривень. Використовуються картки фізичних осіб, які свідомо надають свої персональні дані зловмисникам. Через картки пенсіонерів чи студентів з доходом у кілька тисяч гривень на місяць можуть проводитися нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів р2р-переказів, а також збільшення кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та середніх сум переказів у деяких банках-емітентах. Один із найбільших банків-емітентів передав інформацію до НБУ про виявлених "дропів" (людей, які за винагороду надають шахраям доступ до своїх банківських реквізитів) — понад 10 000 клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4 000 скомпрометованих карток за цей самий період.

Аналітики CASE Україна оцінюють, що держава втрачає не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати "в конвертах" тощо.

"Якщо ці люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності, то скажіть, чим вони відрізняються від, наприклад, наркокур'єрів", — зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

У майбутньому, після змін у законодавстві, можливе створення реєстрів карток, які використовувалися для таких тіньових операцій.

Також у рамках боротьби з тіньовими платежами регулятор планує ввести для фінансових компаній вимоги до наявності уставного капіталу, який буде прив'язаний до відсотків операцій від суми платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

Ми також писали, що українські банки можуть заблокувати рахунки своїх клієнтів через порушення норм закону "Про запобігання легалізації". У Національному банку України зазначають, що банки мають право односторонньо розірвати співпрацю з клієнтом, проте лише у випадках, коли це передбачено законом.