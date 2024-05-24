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Гонтарева раскритиковала политику НБУ

24 мая 2024 15:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Гонтарева обвинила НБУ убытках для бюджета Украины на миллиарды гривен
Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева публично раскритиковала политику руководства Нацбанка. Она подчеркнула, что именно из-за неправильной монетарной и валютной политики НБУ во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.

Об этом Гонтарева заявила в интервью NV.

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Что не так с валютной и монетарной политикой Нацбанка

Гонтарева отметила, что Национальный банк Украины долгое время удерживал стабильный официальный курс гривны, не разрешая его девальвации. Однако после скачка курса доллара с 29,25 гривны до 36,6 гривны в июле 2022 года, НБУ продолжил удерживать курс, не вводя постепенную либерализацию.

"Когда в середине 2022 года повысили ставку — это было правильно. Но нужно было сразу начинать валютную либерализацию рынка и отпускать курс", — отметила она.

Поэтому реальный курс и номинальный значительно отличались, и гривна была переоценена на 20%.

В бюджете на 2023 год Министерство финансов заложило курс 42 гривны за доллар, но к октябрю он составил 36,6 гривны. Введение "управляемой курсовой гибкости" Национальным банком Украины (НБУ) привело к обесцениванию гривны, но это произошло с опозданием.

Экс-глава НБУ подчеркнула, что курс должен составлять 42 гривны, но Нацбанк сдерживает его значительное обесценение, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривна делает экспортеров более конкурентоспособными, но НБУ не позволил им заработать, и не остановил импорт.

"Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и с понижением процентной ставки. Опоздание — это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен", — заявила Гонтарева.

По ее мнению, Национальный банк должен более гибко управлять курсом, поскольку он имеет значительные резервы и проводит ежедневные валютные интервенции. Это помогло бы предотвратить дисбалансы в экономике, стимулировать бизнес (например, позволяя выплату дивидендов). Большие резервы могут оказаться ненужными, поскольку западные партнеры могут отказать от дополнительной финпомощи.

Эксглава раскритиковала робкую политику по учетной ставке. Ее медленное снижение вылилось в сверхприбыли банковской системы и не помогло бизнесу и экономике. Высокие расходы понес и бюджет из-за обслуживания ОВГЗ.

Гонтарева также критикует политику НБУ, которая, по ее мнению, демотивирует банки кредитовать экономику из-за высоких ставок по ОВГЗ и депозитным сертификатам. Вместо этого она предлагает стимулировать кредитование военного сектора, в частности, за счет гарантированных государством кредитов на возведение фортификаций и производство оружия.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины (ВРУ) намерена разрешить финучреждениям раскрывать банковские тайные данные по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

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