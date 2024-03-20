Google надасть бізнесу безкоштовні програми навчання — як подати заявку

Люди в офісі Фото: Unsplush

Компанія Google відкрила три безкоштовні навчальні програми для українського бізнесу. Вони покликані допомогти українцям масштабувати, підвищити конкурентоспроможність та захистити власні компанії від кіберзагроз.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Детальніше про безоплатні програми від Google

Федоров зауважив, що бути підприємцем у такі турбулентні часи є героїзмом. Український бізнес продовжує розвиватися попри все, ще більше допоможе у цьому компанія Google. Стартують такі безоплатні онлайн-програми:

"Зростайте з Google: програма для малих бізнесів". Стосується підприємців, які мають намір розширити бізнес та наростити прибуток. Після навчання сто бізнесів візьмуть участь у менторській програмі від фахівців.

"Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу". Будуть доступні практичні знання щодо кібергігієни, розпізнавання кібератак та створення системи захисту від хакерів.

"Знаходьте нових клієнтів за кордоном". Буде доступна інформація про, як адаптувати продукти чи послуги для продажу на іноземних ринках.

Три програми навчання відбудуться онлайн. При цьому взяти участь можна як в одній, так і в кількох програмах одночасно.

"Програми підходять для майбутніх та діючих підприємців, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів. Здобувайте нові знання, збільшуйте прибутки, розвивайтесь і, звісно, підтримуйте економіку України, бо хто як не ви!" — додав міністр.

Джерело: ТГ глави Мінцифри Михайла Федорова

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, близько 15% українських підприємств працює на повну потужність. Це є значним покращенням порівняно із минулим роком, коли лише 6% функціонували на максимумі.

Раніше ми писали, в Україні тривають перевірки бізнесу органами контролю на предмет дотримання закону про застосування касових апаратів та видачі чеків.