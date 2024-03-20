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Google поддержит украинский бизнес — доступны бесплатные программы обучения

20 марта 2024 13:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Google предоставит бизнесу бесплатные программы обучения — как подать заявку
Люди в офисе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Компания Google открыла три бесплатных обучающих программы для украинского бизнеса. Они призваны помочь украинцам масштабировать, повысить конкурентоспособность и защитить свои компании от киберугроз.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Подробнее о бесплатных программах от Google

Федоров отметил, что быть предпринимателем в такие турбулентные времена является героизмом. Украинский бизнес продолжает развиваться несмотря ни на что, еще больше поможет в этом компания Google. Стартуют такие бесплатные онлайн-программы:

  • "Растите с Google: программа для малых бизнесов". Касается предпринимателей, намеренных расширить бизнес и нарастить прибыль. После обучения 100 бизнесов примут участие в менторской программе от специалистов.
  • "Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса". Будут доступны практические знания по кибергигиене, распознаванию кибератак и созданию системы защиты от хакеров.
  • "Находите новых клиентов за границей". Будет доступна информация о том, как адаптировать продукты или услуги для продажи на зарубежных рынках.

Три программы обучения пройдут онлайн. При этом поучаствовать можно как в одной, так и в нескольких программах одновременно.

"Программы подходят для будущих и действующих предпринимателей, руководителей и сотрудников малых и средних бизнесов. Обретайте новые знания, увеличивайте доходы, развивайтесь и, конечно, поддерживайте экономику Украины, потому что кто, как не вы!", — добавил министр.

 

бизнес обучение Google
Источник: ТГ главы Минцифры Михаила Федорова

Что еще следует знать

Напомним, около 15% украинских предприятий работает на полную мощность. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда только 6% функционировали на максимуме.

Ранее мы писали, что в Украине продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков.

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