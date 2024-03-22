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На готівковому ринку чергові коливання — як змінився курс валют

22 березня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 23 березня — на ринку знову неспокійно
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку знову змінився. За рішенням Національного банку України (НБУ), на наступний банківський день затверджено нижчий офіційний курс американської валюти.

Про це свідчить інформація Центробанку та профільних сайтів.

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За даними Нацбанку, офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

  • долар — 38,90 грн (-0,02);
  • євро — 42,12 грн (-0,34);
  • злотий — 9,75 грн (-0,12).

Курс валют у банках

Як зазначає сайт Kurs, долар коливається готівковому ринку. У купівлі коштує 38,76 грн (-0,01), у продажу — 39,25 грн (-0,01). Євровалюту купують за 42,09 грн (-0,14), продають за 42,82 грн (-0,12).

ПриватБанк купує долар за 38,65 грн (+0,05), продає — за 39,25 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 38,90 грн (+0,15), продає — за 39,30 грн (+0,21). Ощадбанк долар купує за 38,85 грн, продає — за 39,35 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінних пунктах долар купують за 39,13 грн (+0,18), продають — за 39,30 грн (+0,20). Євровалюта коштує у купівлі 42,61 грн (+0,01), у продажу — 42,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, регулятор не вбачає приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом експертів, офіційний курс американської валюти прямує вгору через збільшення попиту на іноземну валюту. Однак не немає суттєвих факторів, які б могли призвести до різкого стрибка курсу долара в Україні.

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