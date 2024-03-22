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На наличном рынке очередные колебания — как изменился курс валют

22 марта 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 23 марта — на рынке снова неспокойно
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке снова изменился. По решению Национального банка Украины (НБУ), на следующий банковский день утвержден более низкий официальный курс американской валюты.

Об этом свидетельствует информация Центробанка и профильных сайтов.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:

  • доллар — 38,90 грн (-0,02);
  • евро — 42,12 грн (-0,34);
  • злотый — 9,75 грн (-0,12).

Курс валют в банках

Как отмечает сайт Kurs, доллар колеблется наличном рынке. В покупке стоит 38,76 грн (-0,01), в продаже — 39,25 грн (-0,01). Евровалюту покупают по 42,09 грн (-0,14), продают по 42,82 грн (-0,12).

ПриватБанк покупает доллар за 38,65 грн (+0,05), продает — за 39,25 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 38,90 грн (+0,15), продает — за 39,30 грн (+0,21). Ощадбанк доллар покупает за 38,85 грн, продает — за 39,35 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменных пунктах доллар покупают за 39,13 грн (+0,18), продают — за 39,30 грн (+0,20). Евровалюта стоит в покупке 42,61 грн (+0,01), в продаже — 42,90 грн (+0,05).

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Напомним, регулятор не видит повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, в последнее время активно растущий, определяется динамикой спроса и предложения.

Ранее сообщалось, что по прогнозу экспертов, официальный курс американской валюты следует вверх из-за увеличения спроса на иностранную валюту. Однако нет существенных факторов, которые могли бы привести к резкому скачку курса доллара в Украине.

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