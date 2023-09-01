Гривня дешевшатиме і надалі: НБУ спрогнозував, яким буде курс до кінця року

Обмін валют у підземному переході. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України прогнозують що до кінця року курс гривні до долара становитиме 41,2 грн/$.

Такі дані НБУ оприлюднило у звіті щодо оцінки стійкості банків у 2023 році.

Читайте також:

Яким буде курс гривні до долара

У Національному банку України зазначають, що цього року гривня девальвує до долара США на 11,2%.

У своєму макропрогнозі Нацбанк наводить цифри компанії Focus Economics. Відповідно до цих даних, на кінець 2024 року один долар буде коштувати 41,9 грн, а до кінця 2025-го — 42,3 грн.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 2 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі підвищився на одну копійку, коштує 39,68 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.