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Гривна будет дешеветь и дальше: НБУ спрогнозировал, каким будет курс до конца года

1 сентября 2023 23:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гривна будет дешеветь и дальше: НБУ спрогнозировал, каким будет курс до конца года
Обмен валюты в подземном переходе. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Национальном банке Украины прогнозируют, что до конца года курс гривны к доллару составит 41,2 грн/$.

Такие данные НБУ обнародовал в отчете по оценке устойчивости банков в 2023 году.

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Каким будет курс гривны к доллару

В Национальном банке Украины отмечают, что в текущем году гривна девальвирует к доллару США на 11,2%.

В своем макропрогнозе Нацбанк приводит цифры компании Focus Economics. Согласно этим данным, к концу 2024 года один доллар будет стоить 41,9 грн, а к концу 2025-го — 42,3 грн.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) был установлен официальный курс валют на 2 сентября. Согласно ему, евро по покупке повысился на одну копейку, стоит 39,68 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

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