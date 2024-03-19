Курс валют на 20 березня — гривня стрімко знецінюється

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку продовжує наполегливо зростати. На середу, 21 березня, Національний банк України (НБУ) також опустив офіційний курс гривні до найнижчого історичного рівня.

Про це свідчать дані офіційного сайту НБУ та моніторингових порталів.

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За даними Центробанку, встановлені такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 39,13 грн (+0,16);

євро — 42,46 грн (+0,02);

злотий — 9,82 грн (-0,02).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, долар надалі дорожчає на готівковому ринку. У купівлі коштує 38,83 грн (+0,16), у продажу — 39,35 грн (+0,18). Євровалюту купують за 42,21 грн (+0,12), продають за 42,95 грн (+0,08).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 38,70 грн (+0,10), у продажу — 39,30 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 38,70 грн (0,00), продає — 39,22 грн (+0,10). Ощадбанк долар купує за 38,80 грн (+0,15), продає — за 39,30 (+0,15) грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках долар купують за 39,14 грн (+0,16), продають — за 39,16 грн (+0,14). Євровалюта коштує у купівлі 42,52 грн (+0,09), у продажу — 42,53 грн (+0,06).

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