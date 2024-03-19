Курс валют на 20 марта — гривна стремительно обесценивается

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке продолжает упорно расти. На среду, 21 марта, Национальный банк Украины (НБУ) также опустил официальный курс гривны до самого низкого исторического уровня.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта НБУ и мониторинговых порталов.

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По данным Центробанка, установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 39,13 грн (+0,16);

евро — 42,46 грн (+0,02);

злотый — 9,82 грн (-0,02).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, доллар в дальнейшем дорожает на наличном рынке. В покупке стоит 38,83 грн (+0,16), в продаже — 39,35 грн (+0,18). Евровалюту покупают за 42,21 грн (+0,12), продают — за 42,95 грн (+0,08).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 38,70 грн (+0,10), в продаже — 39,30 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,70 грн (0,00), продает — за 39,22 грн (+0,10). Ощадбанк доллар покупает за 38,80 грн (+0,15), продает — за 39,30 (+0,15) грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках доллар покупают за 39,14 грн (+0,16), продают — за 39,16 грн (+0,14). Евровалюта стоит в покупке 42,52 грн (+0,09), в продаже — 42,53 грн (+0,06).

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Напомним, украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.

Также мы писали, что в Украине в феврале 2024 года после предыдущих рекордных показателей резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не претерпел изменений. В Национальном банке объяснили, с чем связана подобная тенденция.